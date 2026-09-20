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40 Edición | Día da Bici

🔴 Directo | Entrega de premios del 40º Día da Bici

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El Día da Bici puso el broche a una mañana de deporte y convivencia en Ourense, con centenares de participantes disfrutando de un recorrido urbano de 11 kilómetros junto a familiares y amigos.

La Región
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Publicado: 20 sep 2026 - 13:10 Actualizado: 20 sep 2026 - 13:15
40º Día da Bici en Ourense.
40º Día da Bici en Ourense. | La Región

Tras una jornada recorriendo la ciudad de Ourense en bicicleta, llegó el momento de reconocer a los mejores de esta edición del Día da Bici.

El evento, organizado por +Deporte La Región en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, reunió a centenares de participantes. Los ciclistas completaron un circuito urbano de 11 kilómetros y disfrutaron de una mañana de deporte y convivencia junto a amigos y familiares.

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