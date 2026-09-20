🔴 Directo | Entrega de premios del 40º Día da Bici

Tras una jornada recorriendo la ciudad de Ourense en bicicleta, llegó el momento de reconocer a los mejores de esta edición del Día da Bici.

El evento, organizado por +Deporte La Región en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, reunió a centenares de participantes. Los ciclistas completaron un circuito urbano de 11 kilómetros y disfrutaron de una mañana de deporte y convivencia junto a amigos y familiares.