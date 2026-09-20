🔴 Directo | Ourense da la salida a un Día da Bici más

La ciudad de Ourense celebra una edición más del Día da Bici. En el marco de la Semana Europea de la Movilidad tiene lugar esta 40ª edición.

Un evento que cada año reúne a centenares de personas para rodar por las calles de la ciudad. Una ruta urbana que comienza y finaliza en la Alameda. El recorrido discurre por calles como Progreso, Pardo de Cela, Ponte do Milenio, Eulogio Gómez Franqueira, la avenida de Santiago, Curros Enríquez y Sáenz Díez.