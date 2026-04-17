Directo | Ourense rinde homenaje a Otero Pedrayo a través de unas mesas redondas

En el presente año se celebra el Ano Oteriano, una conmemoración dedicada a rendir homenaje a la figura de Ramón Otero Pedrayo, uno de los intelectuales más ilustres y representativos de Galicia. Especialmente vinculado a la ciudad de Ourense, Otero Pedrayo destacó por su amplia labor como escritor, pensador, geógrafo y divulgador cultural, convirtiéndose en una figura clave para comprender la identidad gallega contemporánea. Este reconocimiento pone en valor no solo su obra, sino también su profundo compromiso con la lengua, la cultura y el territorio, consolidándolo como una referencia imprescindible en la historia cultural gallega.

Como parte de este homenaje, se han llevado a cabo diversas actividades destinadas a difundir y poner en valor el legado de Ramón Otero Pedrayo. Entre ellas destacan las mesas redondas organizadas en el marco de esta jornada, concebidas como espacios de diálogo y reflexión en torno a su figura y su obra. Estas actividades pueden seguirse tanto a través de la web de La Región como en directo en Telemiño, facilitando así su acceso a un público más amplio y contribuyendo a acercar este homenaje a toda la sociedad.

La primera mesa redonda, titulada “Don Ramón gráfico e camiñante”, se centra en una de las facetas más visuales y viajeras de Ramón Otero Pedrayo, poniendo especial atención en su obra "Guía de Galicia", de la que en 2026 se conmemora el centenario de su publicación. En este espacio de diálogo participan especialistas vinculados al ámbito educativo y patrimonial, como Pablo Sánchez Ferro, Daniel Lorenzo Valdivieso y Nerea Rodríguez Andrade, quienes aportan distintas perspectivas sobre la importancia del legado geográfico, cultural y divulgativo del autor. La mesa busca reflexionar sobre cómo su visión del territorio gallego sigue teniendo vigencia en la actualidad.

La segunda mesa, bajo el título “Don Ramón epistológrafo, orador e articulista”, aborda la dimensión más comunicativa y literaria del autor. En ella se analizan sus habilidades como escritor de cartas, conferenciante y articulista, destacando su capacidad para influir en la vida cultural e intelectual de Galicia. Participan Patricia Arias Chachero, Xosé Eduardo López Pereira y Maribel Outeiriño, quienes examinan tanto su estilo como el contenido de sus escritos, incluyendo comentarios sobre sus artículos publicados en prensa. Esta mesa ofrece una visión más íntima y discursiva de Otero Pedrayo, subrayando la riqueza de su producción escrita y su impacto en el pensamiento gallego contemporáneo.

Directo

Sigue aquí las mesas redondas dentro del Ano Oteriano.