Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 16 de enero, en streaming

El Concello de Ourense celebra su pleno extraordinario este viernes 16 de enero, el primer pleno del año. Una reunión marcada por las distintas propuestas de los grupos políticos, en las que resaltan la moción propuesta por el grupo municipal del PP para activar las obras de la estación intermodal y la adopción de “soluciones urgentes” al problema del estacionamiento. En la misma línea el grupo socialista propone aprobar un plan extraordinario de aparcamiento y mejora de la movilidad.

Por otro lado se retoma el el planteamiento de rehabilitar de manera integral la Alameda como espacio público para el vecindario. El Bloque Nacionalista trae por su parte una moción relativa a la construcción de un nuevo estadio en el Couto y a la transformación del actual en una ciudad deportiva.

Estos son los adelantos a debatir en el Pleno.

Orden del día