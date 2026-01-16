Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 16 de enero, en streaming

El Concello de Ourense celebra su pleno extraordinario este viernes 16 de enero, el primer pleno del año. Una reunión marcada por las distintas propuestas de los grupos políticos, en las que resaltan la moción propuesta por el grupo municipal del PP para activar las obras de la estación intermodal y la adopción de “soluciones urgentes” al problema del estacionamiento. En la misma línea el grupo socialista propone aprobar un plan extraordinario de aparcamiento y mejora de la movilidad.

Por otro lado se retoma el el planteamiento de rehabilitar de manera integral la Alameda como espacio público para el vecindario. El Bloque Nacionalista trae por su parte una moción relativa a la construcción de un nuevo estadio en el Couto y a la transformación del actual en una ciudad deportiva.

Estos son los adelantos a debatir en el Pleno.

Orden del día

  1. Moción del Grupo Municipal Socialista para instar al gobierno municipal a la rehabilitación
  2. integral y recuperación de la Alameda del Ayuntamiento como espacio público para el vecindario de Ourense.
  3. Moción del Grupo Municipal Socialista para aprobar y ejecutar un plan extraordinario de aparcamiento y mejora de la movilidad en Ourense tras la implantación de la ZBE y la supresión de ORA.
  4. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la activación de las obras de la estación intermodal de Ourense y a la adopción de soluciones urgentes al problema de estacionamiento.
  5. Moción del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego relativa a la construcción de un nuevo estadio en el Couto y a la transformación del actual en una ciudad deportiva.
  6. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para la denominación de una vía pública en Reconocimiento al doctor Luís Rodríguez Míguez, figura clave de la salud pùblica y del termalismo en Ourense

