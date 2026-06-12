Directo | El pleno extraordinario del Concello de Ourense del 12 de junio
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La corporación municipal de Ourense examina el reparo de Intervención sobre la adjudicación del contrato de transporte urbano para el periodo 2026-2031, una decisión clave para el futuro de la movilidad en la ciudad.
El pleno extraordinario del Concello de Ourense celebra este viernes una sesión para abordar un único asunto: el reparo formulado por la Intervención General sobre la propuesta de adjudicación y el reajuste de anualidades del contrato del servicio de transporte colectivo urbano para el período 2026-2031. La convocatoria, firmada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sitúa el debate sobre el futuro del transporte público local como el principal punto de atención de la jornada.
La corporación municipal analiza el Reparo nº 25R/2026, vinculado al expediente de contratación del nuevo servicio de autobuses urbanos. El pronunciamiento del pleno resulta determinante para la tramitación de un contrato considerado estratégico para la movilidad de la ciudad durante los próximos cinco años, al afectar tanto a la adjudicación como a la planificación económica de su ejecución.
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