El pleno del Concello de Ourense celebra este viernes, 27 de noviembre, a las 9:15 horas, una sesión extraordinaria con un único asunto en el orden del día: el expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito 12P/2026 (Exp. 2026055560).

La convocatoria llega apenas unos días después del anterior pleno extraordinario del lunes, marcado por el debate sobre las modificaciones presupuestarias impulsadas por el gobierno municipal y los reproches de la oposición sobre la gestión económica. En este espacio iremos recogiendo las intervenciones, posturas de los grupos y la votación de la corporación a medida que avance la sesión.

Sigue en directo el pleno extraordinario del Concello de Ourense del 27 de noviembre