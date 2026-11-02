¿Sabe usted que la discoteca Desorden hizo honor a su nombre por Halloween?

¿Sabe usted que el que escogió el nombre para la discoteca Desorden estuvo muy acertado? ¿Que la organización por Halloween fue un auténtico caos?¿Que se generó una gran aglomeración para poder entrar? ¿Que no ayudaron nada los encargados de seguridad? ¿Que en un momento dado no se les ocurrió mejor idea que mover a la gente por la fuerza, mediante empujones a las bravas?¿Que mientras, los vecinos sin pegar ojo?

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