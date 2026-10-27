Dispositivo de tráfico por el Auriense - Deportivo: calles cortadas y estacionamientos prohibidos

El entorno del estadio de O Couto sufrirá importantes restricciones de circulación y estacionamiento este jueves, 29 de octubre, con motivo del encuentro de fútbol que enfrentará al Auriense y al Deportivo de La Coruña. Ante la previsión de un desplazamiento masivo de aficionados, la Policía Local de Ourense blindará los accesos al recinto para asegurar el orden público y la fluidez viaria.

El plan de tráfico municipal comenzará a aplicarse a las 18:30 horas y se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta el desalojo total del recinto deportivo tras el pitido final.

Calles cerradas y excepciones

A partir de esa franja quedará completamente prohibida la circulación de vehículos particulares en los siguientes tramos:

Rúa Ervedelo: el tráfico rodado quedará interrumpido en sentido de entrada hacia el centro de la ciudad, afectando a varios tramos perimetrales al estadio.

Rúa Carlos Maside: cerrada al tránsito general en sus puntos de acceso a la instalación deportiva.

Excepción: el transporte público urbano en autobús será el único autorizado para transitar por estos viales restringidos durante el operativo.

Plazas sin aparcamiento y desvíos alternativos

De forma paralela, el dispositivo municipal veta por completo el estacionamiento de vehículos en dos puntos neurálgicos adyacentes al estadio: la Praza da Chave y la Praza Sorolla. Ambos espacios quedarán reservados para canalizar la afluencia peatonal y los movimientos de los servicios de seguridad y emergencias.

Los agentes de tráfico desplegados sobre el terreno podrán modificar los sentidos de circulación o implementar desvíos de urgencia en tiempo real en función de la saturación de los accesos. Por ello, la circulación por el barrio de O Couto quedará limitada en la práctica a residentes y servicios esenciales durante las horas previas y posteriores al partido.