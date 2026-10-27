Dispositivo de tráfico por el Auriense - Deportivo: calles cortadas y estacionamientos prohibidos
CORTES DE TRÁFICO
La Policía Local de Ourense desplegará este jueves, 29 de octubre, un dispositivo especial con cortes de tráfico en la rúa Ervedelo y Carlos Maside y la prohibición de estacionar en Praza da Chave y Praza Sorolla ante la previsión de un lleno absoluto en O Couto para el choque entre el Auriense y el Deportivo de La Coruña
El entorno del estadio de O Couto sufrirá importantes restricciones de circulación y estacionamiento este jueves, 29 de octubre, con motivo del encuentro de fútbol que enfrentará al Auriense y al Deportivo de La Coruña. Ante la previsión de un desplazamiento masivo de aficionados, la Policía Local de Ourense blindará los accesos al recinto para asegurar el orden público y la fluidez viaria.
El plan de tráfico municipal comenzará a aplicarse a las 18:30 horas y se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta el desalojo total del recinto deportivo tras el pitido final.
Calles cerradas y excepciones
A partir de esa franja quedará completamente prohibida la circulación de vehículos particulares en los siguientes tramos:
- Rúa Ervedelo: el tráfico rodado quedará interrumpido en sentido de entrada hacia el centro de la ciudad, afectando a varios tramos perimetrales al estadio.
- Rúa Carlos Maside: cerrada al tránsito general en sus puntos de acceso a la instalación deportiva.
- Excepción: el transporte público urbano en autobús será el único autorizado para transitar por estos viales restringidos durante el operativo.
Plazas sin aparcamiento y desvíos alternativos
De forma paralela, el dispositivo municipal veta por completo el estacionamiento de vehículos en dos puntos neurálgicos adyacentes al estadio: la Praza da Chave y la Praza Sorolla. Ambos espacios quedarán reservados para canalizar la afluencia peatonal y los movimientos de los servicios de seguridad y emergencias.
Los agentes de tráfico desplegados sobre el terreno podrán modificar los sentidos de circulación o implementar desvíos de urgencia en tiempo real en función de la saturación de los accesos. Por ello, la circulación por el barrio de O Couto quedará limitada en la práctica a residentes y servicios esenciales durante las horas previas y posteriores al partido.
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