¿Sabe usted que disque los vecinos de A Cuña que dejan sus coches en la calles andan preocupados? ¿Que alguno se ha quedado sin automóvil estos días por culpa de los amigos de lo ajeno? ¿Que echan de menos que la Policía, tanto Nacional como Local, patrullen más por el barrio? ¿Que llega el verano y los robos de coches, los hurtos y los asaltos a viviendas vacías son más habituales?