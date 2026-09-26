RAFAEL CACHAFEIRO
DO importa el “circo” del Concello al Pazo Provincial
RAFAEL CACHAFEIRO
Democracia Ourensana trasladó al Pazo Provincial el caos, las formas y la bronca que imperan de forma habitual en el Concello de Ourense. El pleno se vio enturbiado por las continuas salidas de tono del portavoz de DO, Rafael Cachafeiro, obligando al presidente, Luis Menor, a ejercer de dique de contención. La estrategia estalló durante un mero trámite económico, cuando Cachafeiro exigió explicaciones “estilo Ana Méndez, de forma simple”, en alusión a la portavoz del PP en la ciudad. La provocación indignó a Menor: “Non empece o circo, isto é a Deputación, non o Concello. Non empecemos a citar a persoas que non están aquí”. El diputado de DO elevó el tono: “Yo vengo aquí y digo lo que me da la gana”.
La escalada verbal de Cachafeiro alcanzó su cénit al debatir sobre A Limia, cuando atacó al veterano diputado del PP y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, espetándole: “Usted es un blandengue y no sirve para nada”. En su deriva, también cargó contra la prensa asegurando que no sacarían nada de lo que él dice, porque “los medios están totalmente comprados”. Álvarez le recordó sus 42 años cotizados frente a su “mala educación”, y Menor le afeó su menosprecio a un regidor avalado por décadas de mayorías absolutas, recordando de paso “o caos extraordinario que teñen vostedes no Concello de Ourense”.
Por otra parte, al debatir sobre el agua en A Bola, Cachafeiro se jactó de ser un “político amateur” y acusó a la institución de “clientelismo”. Menor afeó su actitud: “Négome a que nos dea leccións morais quen tamén ten dedicación exclusiva. Vostede é tan profesional da política coma nós”.
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