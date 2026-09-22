El ruido del Casco Vello lleva a Jácome al juzgado

El frente judicial abierto por la presunta inacción del Concello de Ourense ante el exceso de ruido en el ocio nocturno del casco histórico suma un nuevo hito en el calendario procesal. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, deberá comparecer como investigado el próximo 7 de diciembre ante la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, plaza número 3. Se le investiga por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, derivado de su supuesta inactividad frente a las continuas quejas vecinales.

Relacionado La inmunidad de Jácome y la extraña parcialidad judicial

Las diligencias de esta causa se centran en los excesos acústicos del pub situado en el número 4 de la calle Cabeza de Manzaneda, local operado recientemente bajo el nombre de Balenciaga.

La magistrada Gloria María Corral de Burgos ha citado para ese mismo día al ingeniero técnico en telecomunicaciones del Concello, así como al administrador único de la sociedad gestora del establecimiento, buscando esclarecer si el gobierno local consintió la situación de forma consciente. Además, la jueza requiere al Concello varios expedientes sobre contaminación acústica que se remontan a 2016 y ha ordenado un informe pericial para determinar si el ruido provocó un grave perjuicio a la salud. Para ello, fijó para el 3 de diciembre la comparecencia como testigos de 17 vecinos damnificados.

En la misma providencia, la magistrada aclara la posición procesal del colectivo vecinal O Cimborrio y le concede la posibilidad de personarse como acusación popular mediante querella formal y la prestación de una fianza de 600 euros.

Toda esta ofensiva legal tiene su origen en la exhaustiva denuncia que la propia asociación O Cimborrio, liderada por Carlos Vence, presentó en junio de 2025. Tras recopilar pruebas sobre sonómetros inutilizados y limitadores desconectados, la entonces fiscala de Medio Ambiente, Carmen Eiró, formalizó en octubre de 2025 una denuncia penal contra el alcalde, un técnico y cuatro pubs de la zona. Esta macrodenuncia se dividió en cuatro causas.

Más investigaciones

Mientras Instrucción 3 tramita esta citación de Jácome para el 7 de diciembre por el local de Cabeza de Manzaneda, las otras tres causas paralelas continúan su curso en los juzgados de la ciudad. En dos de ellas, los vecinos afectados ya han prestado declaración como testigos.