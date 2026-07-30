Doble susto en la ciudad de Ourense por dos incendios urbanos casi simultáneos

Los bomberos de Ourense en la rúa Progreso, donde se dio el aviso de un incendio en la tarde de este jueves.

Los servicios de emergencia intervinieron en la tarde de este jueves en dos incendios urbanos registrados en distintos puntos de la ciudad de Ourense, ambos alrededor de las 18.00 horas.

El primero de los avisos se produjo en la rúa do Progreso, donde un particular alertó al 112 Galicia de que salía humo del interior de una puerta de un inmueble. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Ourense y los Bomberos de Ourense, que se encargaron de inspeccionar la zona y actuar en el incidente.

Prácticamente a la misma hora se registró un segundo incendio urbano en la rúa Río Sil, a la altura del número 44. En este caso, fue la Policía Nacional la que comunicó a Emergencias que podría haber una persona en el interior de la vivienda afectada.

Ante esa posibilidad, el 112 Galicia movilizó una Unidad de Soporte Vital Básico como medida preventiva para prestar asistencia sanitaria en caso de que fuese necesaria, además de activar a los servicios de extinción y a los cuerpos policiales.

Por el momento, no han trascendido las causas de ninguno de los dos incendios ni si se produjeron daños personales. Ambos sucesos obligaron a movilizar un amplio dispositivo de emergencias en distintos puntos de la ciudad.