Doce nuevas opciones para lograr la inserción laboral en Ourense

La nueva edición del programa de inserción laboral "Formatéate" impulsado por la Fundación Secretariado Gitano se ponía ayer en marcha con una docena de participantes de entre 16 y 22 años que durante las próximas semanas realizarán formación teórica para gestión de comercio y almacén, cuyas prácticas discurrirán en distintas empresas de la ciudad.

Este año hemos añadido mucho textil por el perfil de los participantes, y porque es un sector que siempre demanda trabajadores"

La portavoz de la fundación, Naiara Fernández, explicaba que “el programa se articula en tres fases. La primera se denomina ‘conócete’, donde trabajarán 25 horas en desarrollo personal e inteligencia emocional. La segunta serán las clases propiamente dichas, con formación en competencias básicas, digitales y para la búsqueda de empleo, que durará 110 horas; y de ahí pasamos a las prácticas en empresas, que serán 80 horas más”.

Entre las compañías que aceptarán al alumnado este año repiten negocios como Leroy Merlín o Tendal “e incorporamos al grupo Inditex”, continúa explicando Fernández. “Este año hemos añadido mucho textil por el perfil de los participantes, y porque es un sector que siempre demanda trabajadores”. Además, esperan que más establecimientos de comercio local se sumen según avance el programa.

En cuanto a los perfiles participantes, la portavoz de Fundación Secretariado Gitano indica que “muchos de ellos dejaron la educación secundaria obligatoria, y se quedan ahí en un intervalo de no sé qué hacer. Y es una oportunidad para retomar y para, pues de cara a una inserción laboral”.

