Dr. Francisco Javier Merelles, cardiólogo en Ourense: “Los buenos hábitos logran disminuir las patologías cardíacas”

Pregunta. ¿Qué importancia le dan los ourensanos a los problemas de corazón?

Respuesta. Los ourensanos cada vez le dan más importancia a los problemas cardíacos. Por un lado, las nuevas generaciones cada vez se implican más en el cuidado de su salud y hábitos de vida saludables y por otro el perfil poblacional de esta provincia es de población de edad cada vez más avanzada. La principal causa de discapacidad y/o muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, por ello la prevalencia al vivir más años se ve que cada vez es mayor. Los hábitos de vida afortunadamente han cambiado con los años y generaciones lo que mejora la incidencia de dichas patologías.

P. ¿Cuáles son las dolencias coronarias más comunes?

R. Las principales enfermedades cardíacas por prevalencia que se aprecian en Ourense van ligadas al perfil de población que tenemos en la provincia. Dentro de las enfermedades hay dos que son las más prevalentes: la cardiopatia isquémica y la insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, la cardiología ha avanzado mucho y los tratamientos para estas afecciones van de la mano mejorando mucho el pronóstico de los pacientes y la supervivencia con estos problemas.

P. ¿Cómo es la salud coronaria entre los más jóvenes?

R. Entre los más jóvenes la salud coronaria en general es bastante buena, han mejorado los hábitos de vida, de alimentación, se realiza cada vez más práctica de deportes lo que lleva de la mano disminución importante del riesgo cardiovascular. Existe cada vez más cultura en la población de realizar revisiones médicas y analítica para detectar los factores de riesgo entre ellos la hipertensión o problemas con el colesterol.

P. ¿Qué hábitos son los más negativos para el corazón?

R. El hábito que perjudica el bienestar a corto plazo con mayor incidencia en la aparición de enfermedad cardiovascular es el tabaquismo. Lamentablemente, pese a los esfuerzos sanitarios sigue teniendo una prevalencia importante entre los jóvenes. Además, la gran epidemia del siglo XXI es la obesidad y esto conlleva un alto riesgo sanitario y de desarrollo de enfermedad cardiovascular a mediano plazo con alteración metabólica importante, resistencia a la insulina, elevación de cifras de glucosa, elevación de colesterol y como punto final de todo ello la consecuencia: arterioesclerosis.

P. ¿Cómo ha sido la evolución de la especialidad en los últimos años?

R. La cardiología es de las especialidades médicas que más se han desarrollado en los últimos años. Lo que se podía hacer y tratar hace 20 años cuando estaba haciendo la especialidad se queda el día de hoy muy atrasado en todos los ámbitos. Han avanzado los tratamientos farmacológicos a niveles que no se hubiera pensado hace años y sobre todo cada vez tenemos más posibilidad de realizar medidas terapéuticas intervencionistas menos invasivas. Hoy en día se pueden reemplazar válvulas, colocar dispositivos dentro del corazón para cerrar orificios cardíacos e implantar todo tipo de stents en el sistema vascular disminuyendo el riesgo que suponía muchos de estos procedimientos de forma quirúrgica hace años con una recuperación mucho más rápida.

P. ¿Qué tipo de precauciones pueden tomarse para mantener un corazón sano?

R. La mejor forma de mantener el corazón sano son los hábitos de vida cardiosaludable, mantener adecuado control del peso, limitar el consumo de sal y grasa en la dieta, realizar una alimentación balanceada. Evitar a toda costa hábitos de vida perjudiciales como el tabaquismo. En la medida de lo posible aconsejamos realizar actividad física que puede realizarse 5 días por semana durante una hora a intensidad moderada o aunque sean solo 3 días durante 40 minutos a una intensidad mayor. Debemos de tener controlada la tensión arterial y el colesterol.

P. ¿Cómo afectan la dieta a la salud coronaria? ¿Qué alimentos deben evitarse?

R. La dieta es clave para mantener la salud coronaria y los factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Debe evitarse los alimentos con exceso de sal, evitar el consumo desproporcionado de carbohidratos y las grasas trans. Los alimentos procesados son los menos aconsejables. La mejor manera de mantener una vida sana radica en una alimentación sana y equilibrada.

P. ¿Qué debe valorar un paciente a la hora de sopesar ir al cardiólogo?

R. Es importante tener como primer contacto a su médico de cabecera para un control de los factores de riesgo y detección de enfermedades cardiovasculares. Entre los síntomas de alerta podemos incluir la sensación de palpitaciones en reposo, dolor en el pecho al caminar, desmayos así como notar que al realizar la misma actividad nos cansamos mucho más o nos falta el aire. Es importante implementar la cultura en la población que les implica en el cuidado de su salud, tener un control regular de cifras de tensión arterial y peso para detectar alteración en su estado.

P. ¿Qué señales pueden alertar de estar sufriendo una patología cardiológica que necesita ser revisada?

R. Entre las señales a tener en cuenta están la falta de aire, el notar que se hinchan las piernas y mayor falta de aire al realizar las actividades diarias. El notar cambio y/o limitación con la actividad física es un dato de alarma. Debe de darse importancia a los desmayos no explicados de forma adecuada y aparecen súbitamente.

P. ¿Qué valoración general hace de la prevención?

R. La mejor medicina es la prevención. Realizar revisiones periódicas en su centro de salud y controlar los factores de riesgo cardiovascular es clave. Los pacientes jóvenes que van a realizar actividad física vigorosa es recomendable realizar una revisión previa para prevenir problemas graves con la actividad. En los pacientes que han sufrido un infarto, fueron sometidos a cirugía cardíaca o tienen insuficiencia cardíaca es fundamental perseguir tres pilares en su tratamiento: adecuar la medicación al paciente, buenos hábitos de vida saludable y realizar una rehabilitación adecuada para su recuperación. La rehabilitación cardíaca tiene una indicación comprobada a nivel mundial en los pacientes que han tenido infartos, cirugías cardiacas para recuperación funcional y mejorar el pronóstico y sobrevida de los pacientes.