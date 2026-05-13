La ecografía clínica gana terreno en las consultas médicas: así se forman médicos y residentes en el CHUO

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) acogió la cuarta edición del curso de ecografía clínica, una formación dirigida a médicos adjuntos y residentes tanto del ámbito hospitalario como de atención primaria y especialistas en diferentes diciplinas.

El curso, impartido por siete especialistas y con la participación de quince alumnos, tuvo un enfoque principalmente práctico y permitió profundizar en el uso de una herramienta diagnóstica cada vez más presente en consultas y servicios de urgencias. El objetivo es

Alumnos, especialistas en formación y profesores durante la cuarta edición del curso de ecografía clínica en Ourense. | CHUO

Una técnica complementaria a la exploración física

La ecografía clínica permite complementar la exploración física tradicional, sin necesidad de recurrir inicialmente a pruebas más complejas como una Tomografía Axial Computarizada (TAC) o una resonancia, reduciendo tiempos de espera y evitando radiar al paciente.

Esta técnica puede realizarse directamente en la consulta y “a pie de cama”, según comenta la doctora Rocío del Carmen Gómez Fernández, algo que facilita una orientación rápida del diagnóstico y del tratamiento. Gracias a ella, los profesionales pueden detectar problemas cardíacos, pulmonares o lesiones internas en pocos minutos. "Permite hacer una ecografía del corazón o pulmonar y saber si el paciente está en insuficiencia cardíaca o tiene una neumonía o un neumotorax, podemos ver el estado de los riñones o ecografías en urgencias para descartar, por ejemplo, la afectación a algún órgano sólido tras un traumatismo o si hay un hematoma importante en cinco minutos", explica la doctora Gómez Fernández, especialista en Medicina Interna.

En el CHUO, así como en Urgencias y en algunos centros de salud de la provincia, ya cuentan con un ecógrafo de este tipo que facilita que los médicos puedan utilizar esta prueba de imagen también en su práctica diaria. De este modo, la formación de ecografía clínica supone “un paso más” en la capacitación del personal sanitario, así como la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas más ágiles y accesibles para la atención al paciente.

Los encargados de la formación impartida en el CHUO fueron los doctores Francisco Javier Merelles Otero, Rocío del Carmen Gómez Fernández, Xan Miguens Vázquez, Pablo Iago Pérez Antolín, Pablo Varela Loimil, Bermhams Jiménez Castellanos y Amad Abu-Suboh Abadia.