El edificio administrativo de la Xunta en Ourense, estancado

El proyecto para dotar a la ciudad de un edificio administrativo de la Xunta de Galicia continúa paralizado tras décadas, con la idea de que se haga una realidad y ya cerca de cinco años con la constitución del edificio en As Lagoas en el aire.
Ante esta situación, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) denuncia una “nula planificación” y el despilfarro de millones de euros públicos en la compra de terrenos sin proyecto previo, mientras que el Gobierno autonómico atribuye el bloqueo de la infraestructura a la falta de acuerdo interno en la Xunta de Compensación de As Lagoas.
La formación nacionalista ha cargado contra el Partido Popular, señalándolo por acumular más de tres décadas de promesas incumplidas respecto a esta infraestructura clave para la ciudad, siendo la única ciudad gallega que carece de este edificio.
El diputado autonómico Iago Tabarés, acompañado en rueda de prensa por el portavoz del BNG en Ourense, Luis Seara, señaló que la administración invirtió 8,4 millones de euros en la adquisición de cuatro parcelas en el barrio de As Lagoas, acusándola de asumir un sobrecoste estimado de 2 millones de euros, y sin tener todavía un proyecto arquitectónico elaborado para el emplazamiento.
“Non hai proxecto, non hai licenza, non hai absolutamente nada”, manifestó Tabarés, que presentó una batería de preguntas sobre esta situación ante el Parlamento de Galicia y recrimó a los populares “desconsideración con Ourense e, o que é máis grave, cos ourensáns”.
Además, el diputado resaltó el estancamiento general de la ciudad: “Todos os proxectos lixeiramente transformadores para Ourense son do século pasado. Non hai nada novedoso que poida cambiar un pouco a fisionomía e o modelo desta cidade”.
Desde la Xunta, sin embargo, achacan el estancamiento a problemas burocráticos externos. Aseguran que “a día de hoxe continúan as reunións cos representantes da Xunta de Compensación de As Lagoas para proceder á renovación dos cargos do Consello reitor, que levan co mandato caducado máis de tres anos”. El Ejecutivo autonómico afirma que el pasado mes de marzo instó a convocar la Asamblea general, pero que “a falta de acordo motivou finalmente que a Asemblea fose suspendida ata nova convocatoria”, imposibilitando el desbloqueo por el momento.
EXPERTOS COORDINADORES
Jesús Criado y Martín Carral, en Ourense: “El lobo es el veterinario del monte ourensano”
CRÍTICAS DEL BNG
El edificio administrativo de la Xunta en Ourense, estancado
