Egatel suma otro contrato con la Agencia Espacial Europea

Egatel, empresa ourensana con sede en la Tecnópole (San Cibrao das Viñas), ha reforzado su posición en la industria aeroespacial tras ser seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para llevar a cabo un nuevo contrato. La compañía será la encargada de desarrollar la fase de producto (Product Phase) del innovador proyecto Flatter, dentro del programa ARtes 4.0 Competitiveness & Growth.

El objetivo principal de esta importante iniciativa es diseñar y desarrollar terminales avanzados de comunicaciones por satélite. Estos equipos estarán basados en antenas planas de apuntamiento electrónico que operarán en bandas K/Ka, destinadas a aplicaciones de conectividad de banda ancha.

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Esta propuesta, que está siendo cofinanciada de manera conjunta por la ESA y la propia Egatel, fue elegida previamente por la Agencia Espacial Española mediante una convocatoria competitiva en la que participaron otras grandes compañías del sector espacial. La adjudicación de este nuevo contrato da continuidad a una primera fase del proyecto que finalizó con éxito en el mes de diciembre de 2024. Durante aquella primera etapa, la empresa tecnológica consiguió desarrollar y validar un primer prototipo funcional.

Con esta nueva fase, el objetivo de la compañía instalada en el polígono de San Cibrao es avanzar hacia un mayor nivel de madurez tecnológica, un paso fundamental para facilitar su futura industrialización y posterior comercialización. Este acuerdo consolida la colaboración de Egatel con la ESA y refuerza su posicionamiento como empresa especializada en soluciones avanzadas de radiofrecuencia y comunicaciones satelitales para los mercados comercial e institucional.