¿Sabe usted que las elecciones generales también se dejan ver por el campus de Ourense?

¿Sabe usted que a los partidos sin representación les ha entrado la fiebre de la firma contrarreloj para poder presentarse por la provincia de Ourense? ¿Que ayer se vio a los de Frente Obrero peinando el campus universitario a la caza de avales entre los estudiantes? ¿Que más de un chaval tuvo que meter la directa entre clase y clase para llegar a la cafetería sin salir de allí afiliado a la causa?