¿Sabe usted que las elecciones generales también se dejan ver por el campus de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una carrera electoral en la que algunos buscan avales con más urgencia que los estudiantes un café entre clase y clase.
¿Sabe usted que a los partidos sin representación les ha entrado la fiebre de la firma contrarreloj para poder presentarse por la provincia de Ourense? ¿Que ayer se vio a los de Frente Obrero peinando el campus universitario a la caza de avales entre los estudiantes? ¿Que más de un chaval tuvo que meter la directa entre clase y clase para llegar a la cafetería sin salir de allí afiliado a la causa?
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