¿Sabe usted que la justicia ourensana contará con nuevos jueces y fiscales?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, 17 nuevas plazas adjudicadas cual "pedrea de lotería"

Juzgados de Ourense
Juzgados de Ourense

¿Sabe usted que la justicia ourensana debe empezar a calcular espacio para nuevos despachos? ¿Que las nuevas ampliaciones para jueces y fiscales traen refuerzos para la city? ¿Que algunas de las 17 nuevas plazas para tribunales de instancia nos han tocado, cual pedrea de lotería? ¿Que también habrá caras nuevas entre los fiscales? ¿Que era necesarios los fichajes para desatascar la montaña de asuntos pendientes?

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