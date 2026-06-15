Elena Flórez, la mejor ourensana de la PAU 2025, un año después: “La carrera en sí me gusta mucho, pero echo de menos estar en casa”

Elena Flórez fue la ourensana con la nota más alta en la PAU 2025, un 9,804 en la fase general, un 13,7 con optativas. Hace un año contaba que su futuro lo tenía claro desde 4º de la ESO y hoy puede decir satisfecha que ya ha completado el primer curso de Medicina. “La carrera en sí me gusta mucho. Sí que es cierto que ya me esperaba que no iba a estar tan enfocada de primeras a lo que es Medicina, pero ya hemos hecho muchas cosas, así que no me puedo quejar”, dice emocionada, aunque aún no sabe todavía la especialidad que más le gusta. “Hay gente de mi clase que ya sabe lo que quiere ser, pero a mí me parece muy pronto para decidir”, desvela.

Aunque podría haber entrado de sobra al grado de Medicina en Santiago de Compostela (la nota de corte fue un 12.742), esta exalumna del IES As Lagoas hizo las maletas y se fue a la Universidad Complutense de Madrid. Desde allí reconoce que echa de menos estar en casa y que si por ella fuese “habría ido y venido los fines de semana”, sin embargo, también era consciente de que necesitaba un tiempo de adaptación.

No es la única de su promoción que se está formando en la capital, pero ella misma dice “Madrid es gigante y estamos cada uno en una punta, entonces es como no estar”. Con todo, Elena revela que en algunas clases coincide con una chica de Carballiño, aunque admite que le gustaría “estar con más gente de Galicia, porque al final es algo que tienes en común y se echa de menos”.

Hasta el año pasado esta joven ourensana jugó al voleibol en el club Dompa y aprovechaba los entrenos para desconectar del estudio. Ahora ha tenido que dejar el deporte que practicó desde 4º de Primaria, sin embargo, no descarta recuperar la afición. “Quería ir a un equipo con una amiga, pero para desplazarse es súper complicado encontrar un pabellón que esté a buena distancia. Para el próximo curso sí que me planteo igual meterme en el equipo de la uni”, cuenta.