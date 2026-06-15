Las mejores notas ourensanas de la PAU, entre fútbol, baile y pasión por la Medicina: "Nunca me quedo hasta la una o dos de la mañana"

La provincia de Ourense tiene motivos para presumir de sus alumnos. Tras conocer las notas de la prueba de acceso a la universidad (PAU), son muchos los estudiantes que han obtenido más de un 13 sobre 14. Rodrigo Villaverde, alumno de Maristas, fue el mejor de la provincia, con 13,58 de nota final. Quiere estudiar Matemáticas, como Xiana Sotelo, alumna del IES Otero Pedrayo, que tuvo un 13,232.

Ellos no son los únicos ourensanos que han destacado en los exámenes de selectividad de este año. Julia Pérez Gómez (13,47) y Lucía Pérez Feijoo (13,31) forman parte de ese grupo que ha rozado la excelencia. Aunque la primera cursó sus estudios en el IES As Lagoas y la segunda en Salesianos, ambas se decantarán por la carrera de Medicina.

“Ha sido una decisión de ahora, no lo tenía nada claro la verdad”, revela Lucía, que intentó sacar la mayor nota posible para después poder elegir. Mientras, en el caso de Julia acceder al grado es “un sueño hecho realidad”. “Lo tengo claro desde 5º de Primaria, me interesa un montón aprender sobre el cuerpo humano, las enfermedades y ayudar, claro. No me veo haciendo otra cosa”, asegura la alumna del IES As Lagoas.

Estas dos estudiantes coinciden en que la excelencia no exige renunciar a la vida personal, sino mantener un equilibrio. Ambas tienen el deporte como afición. Julia baila y Lucía juega al fútbol en el EFF Rosalía. “Nunca me quedo hasta la una o dos de la mañana, a partir de las ocho o nueve paro y voy a baile”, explica Julia, que considera que si “llevas la misma organización a lo largo del curso y te ha ido bien, te va a ir bien”. Lucía valora también el poder dejar a un lado los libros durante un par de horas: “Al final es el momento de desconexión, de estar con tus compañeras, y para mí eso ayuda muchísimo”.

Completando este cuadro de honor, Laura Liste, del IES Ferro Couselo, tuvo un 13,43 y hará Educación Primaria en Ourense.