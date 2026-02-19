La empresaria ourensana Elena Martínez aspira a los Premios Princesa de Girona

"MERCADOS EXCELENTES"
CINCO FINALISTAS
La oceanógrafa y empresaria ourensana Elena Martínez ha sido seleccionada entre las cinco candidatas finalistas a los premios Princesa de Girona por “una trayectoria que une investigación de alto nivel, innovación aplicada y un profundo compromiso con las comunidades costeras”.
Nacida en Ourense en el año 1996, Martínez estudió Oceanografía en la Universidade de Vigo, y completó sus estudios en la Universidad Católica de Valencia y en La Rochelle francesa. Sus trabajos se han centrado en “dar una segunda vida a los residuos marinos, transformándolos en bioproductos de alto valor que sustituyen compuestos sintéticos y reducen el impacto ambiental”.
Además de su trabajo académico, es cofundadora y Jefa de Estrategia Tecnológica del Grupo SOS Biotech y Carbon, compañía que se dedica a la recolección de algas invasoras para convertirlas en insumos agríolas y biomateriales sostenibles, generando empleo en zonas costeras vulnerables.
