¿Sabe usted que la eliminación del tren chuchú es otra forma de hundir en la misera a las termas de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, otra gran ocurrencia del alcaldiño

El tren chuchú de Ourense.
El tren chuchú de Ourense.

¿Sabe usted que los visitantes quedan alucinando? ¿Que muchos llegan a la city contando con que el tren termal podrá transportarlos desde el centro a Outariz, como se hacía siempre, y se están encontrando con la nada? ¿Que lo de haber eliminado el servicio sin poner alternativa, otra ocurrencia del alcaldiño, damnifica todavía más la oferta?¿Que lo del centro de interpretación y la piscina de As Burgas ya mejor ni recordarlo?

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