¿Sabe usted que la eliminación del tren chuchú es otra forma de hundir en la misera a las termas de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, otra gran ocurrencia del alcaldiño
¿Sabe usted que los visitantes quedan alucinando? ¿Que muchos llegan a la city contando con que el tren termal podrá transportarlos desde el centro a Outariz, como se hacía siempre, y se están encontrando con la nada? ¿Que lo de haber eliminado el servicio sin poner alternativa, otra ocurrencia del alcaldiño, damnifica todavía más la oferta?¿Que lo del centro de interpretación y la piscina de As Burgas ya mejor ni recordarlo?
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