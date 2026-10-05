Emilio González Graña: a forza da palabra
OBITUARIO
O sacerdote, docente e pensador ourensán Emilio González Graña faleceu aos 90 anos tras unha vida marcada pola defensa da lingua galega, o compromiso coa mocidade e unha firme aposta pola liberdade e a xustiza social
Onte finou en Ourense Emilio González Graña aos noventa anos de idade. Con el vaise un persoeiro singular: excura, docente exemplar, pensador de fondura e orador de excelencia. Naceu hai 90 anos en Teimende (Parada de Sil), no seu dunha familia humilde. Orfo de nai dende neno, tiña clara a sentencia de seu pai, que sostiña que os pobres so tiñan duas saídas: cura ou labrego. Sin conciencia de futuro, encamiñouse dende o principio pola primeira opción. Milín, como era coñecido no entorno, “foi un rapaz listísimo”, segundo a poeta e mestra Dora Vázquez, con quen aprendeu as primeiras letras. Logo ingresou na escola dos paúles do Monte Medo, que atendían o santuario dos Milagros, para seguir a formación académica e relixiosa en Salamanca, onde cursou Filosofía e Teoloxía. Ordenouse crego en Madrid, xa acompañado pola aura que vaticinaba un futuro brillante na organización.
De volta a Ourense, comezou a dar clase e a liderar un selecto grupiño de compañeiros paúles, tamén novos, concienciados de que a emigración que imperaba no entorno era un drama, pero que aínda maior era que os cartos que aforraban fosen investidos fóra e non para asentar as bases dun futuro sustentable cos recursos endóxenos. Paralelamente, teimaron na defensa do galego na vida e no ensino, situando aos rapaces na vangarda da pedagoxía, así como afondaron na parte social, axudando aos estudantes co aluguer de vivendas en Santiago e Vigo para que ninguén quedara sen a oportunidade de ir á universidade por falla de medios. “Fomos un oasis de liberdade e creatividade”, sinalaba anos despois, como refrendan tantos alumnos que acadaron o éxito académico.
O cóctel foi explosivo e acabou por estoupar na pacata sociedade do tardofranquismo. Graña foi boicoteado pola Igrexa e pola superioridade dos paúles, que o expulsaron da comunidade (retiráronlle as chaves de acceso), mentras o bispo Temiño -de triste lembranza- suspendeuno como crego. Un grupo de compañeiros leais (Manolo Peleteiro, Odilo Cid, Sergio Fierro e José Luis Nieto, todos xoves coma el, ansiosos de cambiar o mundo dende dentro), asumiron solidarios a decisión e abandonaron a congregación Foi o principio do fin do colexio dos Milagros.
Con 42 anos, literalmente na rúa e sen un peso, tuvo que reinventarse, póndose a estudar para convalidar a formación académica e preparar oposición. Xa casado e con dous fillos (nesa altura o inefable Temiño fíxolle unha indecente proposta que anos despois aínda lle facía chorar). Tivo como primeiro destino a Universidade Laboral, pasando despois ao instituto Otero Pedrayo, onde foi profesor e director e onde os alumnos aínda lembran a sua brillantez como docente. Rematada esa etapa, apuntaba que “non fixen outra cousa que manter o norte onde sempre o tiven: nos rapaces e no poder da palabra a través da nosa lingua para defender a terra”.
A pesar dos golpes baixos nos tempos duros, nunca abdicou dos seus principios e conviccións de autenticidade, nin do fino sentido do humor e risa franca cos amigos. Ao contrario, seguiu sublimando o valor a palabra como forma de defender a fala e a terra. Foi unha honra aprender do seu denso maxisterio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POSIBLE INFRACCIÓN DE TRÁFICO
Investigan las causas del accidente de tráfico que se cobró la vida de un joven motorista de 26 años en Ourense
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 5 de octubre?