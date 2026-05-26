Emotivo homenaje a Jorge Bermello: "Logramos hacer un CD Ourense de todos y para todos"

“O Liderazgo no fútbol profesional”, el acto celebrado en el Centro Comercial Ponte Vella y que incluyó una charla de Montse Tomé, exseleccionadora española de fútbol, tuvo uno de sus momentos más emotivos en el merecido homenaje a Jorge Bermello por su apoyo al deporte y, más en concreto, a CD Ourense. No ocultó sus sentimientos y recordó el periplo al frente de un club histórico, recordando a toda la gente que le ayudó para conseguir hacer “un equipo de todos y para todos”.

Visiblemente emocionado, Bermello comenzó su intervención subrayando la gratitud personal que siente hacia la entidad: "Le debo muchísimo al Club Deportivo Ourense", afirmó ante los asistentes. Durante su discurso, insistió en el carácter popular y sentimental de la institución, asegurando con firmeza que "el club es algo que pertenece a los ourensanos", un patrimonio que trasciende las directivas y los resultados deportivos.

Uno de los puntos álgidos de su intervención fue cuando rememoró la gesta histórica que situó al equipo en el olimpo del fútbol nacional. Bermello recordó con orgullo que el CD Ourense es el "único equipo de España" en competición oficial que ha logrado la hazaña de completar una liga perfecta: 30 partidos y 30 victorias. Esta "gesta de admiración", correspondiente a la temporada 1967-68, sirvió para poner en valor la gran historia de un club que, bajo su liderazgo, se convirtió en un referente de excelencia y unidad para toda la provincia de Ourense.