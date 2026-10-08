Empresariales y Turismo imparte talleres para mejorar la empleabilidad

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus oferta durante el mes de octubre una amplia programación de cursos gratuitos orientados a complementar la formación de su alumnado. La iniciativa busca potenciar la empleabilidad y el desarrollo personal de los estudiantes mediante herramientas clave para el entorno laboral actual.

La programación abarca competencias transversales y específicas. Desde el 1 hasta el 29 de octubre se imparte el taller de Desarrollo de habilidades profesionales, centrado en comunicación eficaz, trabajo en equipo, liderazgo y negociación. Asimismo, los días 19 y 26, Katie Riley, del Centro de Lenguas de la UVigo, ofrecerá la actividad Habilidades para una carrera internacional, diseñada para optimizar el currículum y superar con éxito entrevistas de trabajo. En el ámbito técnico, la facultad aborda la gestión operativa con el curso PMS y operación hotelera (9, 16 y 23 de octubre), enfocado en el manejo de software para establecimientos hoteleros. Además, entre octubre y noviembre se celebrará la formación en Planificación de recursos empresariales (ERP) con Odoo, que incluye sesiones prácticas con profesionales y una visita a una empresa.

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Estas actividades, de plazas limitadas, cuentan con la colaboración de la Vicerrectoría del Campus de Ourense, la Diputación Provincial de Ourense y el Consejo Social de la Universidad de Vigo, consolidando el compromiso institucional con la inserción laboral de sus estudiantes.