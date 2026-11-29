¿Sabe usted que el encendido del alumbrado navideño es la cerecita sobre el pastel para el tráfico ourensano?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, coger el autobús tampoco te libra
¿Sabe usted que ser conductor en Ourense se está poniendo muy cuesta arriba? ¿Que si los coches ya se iban adaptando a calles llenas de baches, vías cortadas, obras interminables y semáforos apagados, se viene otro corte de tráfico? ¿Que la excusa es esta vez el encendido navideño? ¿Que si su tentación es huir del caos en transporte público, hay diez líneas que cambiarán de ruta?
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