¿Sabe usted que ser conductor en Ourense se está poniendo muy cuesta arriba? ¿Que si los coches ya se iban adaptando a calles llenas de baches, vías cortadas, obras interminables y semáforos apagados, se viene otro corte de tráfico? ¿Que la excusa es esta vez el encendido navideño? ¿Que si su tentación es huir del caos en transporte público, hay diez líneas que cambiarán de ruta?

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