Encuentran a una persona muerta en el interior de un coche en la Avenida de La Habana
Una persona fue encontrada muerta este sábado por la tarde en Ourense, dentro de un coche en la Avenida de La Habana. Las autoridades investigan las causas de la muerte.
Una persona ha sillo hallada muerta en la ciudad de Ourense este sábado por la tarde. Sucedió alrededor de las 19:00 horas, cuando las autoridades localizaron el cadáver dentro de un coche a la altura del número 23 de la Avenida de La Habana, a poca distancia de la plaza de Concepción Arenal.
Hasta el lugar acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias 061 y las fuerzas de seguridad, que acordonaron la zona para proceder al levantamiento del cuerpo. Poco después, los vecinos grababan sorprendidos cómo una camilla trasladaba el cuerpo en lena calle.
Hubo que cortar uno de los dos carriles, el mismo día en que los tractoristas abandonaron la avenida para dirigirse hacia la N-120. Por el momento se desconocen las causas que le provocaron la muerte a la persona fallecida.
