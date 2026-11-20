La ubicación del hallazgo de las llaves y cartera, y la foto del desaparecido

La búsqueda de Francisco José Figueiral Gómez, el hombre de 38 años desaparecido en Ourense desde el pasado lunes 16 de noviembre, ha registrado este viernes un nuevo hallazgo. Su cartera y sus llaves han sido encontradas en la zona de Montealegre, concretamente en el entorno comprendido entre los centros de menores, la urbanización Monterrei y el colegio Miraflores.

Este descubrimiento supone una nueva pista sobre el posible paradero del desaparecido, aunque por el momento no se ha confirmado su localización. El hallazgo se produce después de que también apareciese en Montealegre el vehículo en el que se desplazaba Francisco José.

Fotografía del desaparecido | Cedida

Toda la información actualizada sobre el estado de la búsqueda puede consultarse en https://axuda.enourense.eu/.

El coche del desaparecido también apareció en Montealegre

La familia confirmó previamente a este periódico que el Toyota Yaris gris de Francisco José había sido localizado en Montealegre, donde apareció escondido, completamente cerrado y en buen estado. La aparición del vehículo permitió centrar la atención en esta zona de Ourense, donde ahora también se han encontrado dos nuevas pertenencias personales del desaparecido: su cartera y sus llaves.

La búsqueda cuenta con la implicación de la Policía Nacional y otros servicios de emergencias, que trabajan para tratar de esclarecer su paradero.

Desaparecido desde el lunes 16 de noviembre en Ourense

La asociación SOS Desaparecidos difundió el pasado martes una alerta urgente para localizar a Francisco José Figueiral Gómez, de 38 años, cuya desaparición se sitúa el lunes 16 de noviembre, a las 22:15 horas, en Ourense. Francisco José mide 1,78 metros de altura.

Desde la asociación se mantiene la petición de colaboración ciudadana para encontrarlo. Cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede ponerse en contacto con los servicios policiales o con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.