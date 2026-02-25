La encuesta de La Región agita el tablero de la política local de Ourense

Las reacciones a la encuesta publicada el domingo en el diario La Región sobre cómo sería el reparto de ediles del Concello de Ourense en caso de que hubiese ya elecciones no se han hecho esperar. Luis Seara, portavoz del BNG, se mostró este martes satisfecho con ella, aunque con cautela. El estudio demoscópico augura el auge de su partido, que crecería en cuatro puntos y superaría en número de concejales a los socialistas. El nacionalista señaló que aún tienen mucho trabajo por delante para convencer a los ciudadanos descontentos con el gobierno de Jácome de que la mejor alternativa es el BNG.

El exedil del PP Miguel Ángel Michinel cree que el panorama es complejo y destacó que aún queda más de un año para las elecciones. “Ni siquiera sabemos quiénes van a ser los cabeza de listas de las distintas formaciones políticas”, señaló.

Por su parte, la concejal socialista Alba Iglesias señaló que la política cambia muy rápido. La encuesta de GAD3 publicada en La Región señala que el PSOE caería desde el 19,3% de los sufragios obtenidos hace tres años hasta un 17,3% de los votos, pasando de 6 a 5 concejales. “Hoy en día cualquiera puede abrir Instagram, Tik Tok o Facebook para saber el ambiente que se respira, lo que gusta y lo que enfada sin necesidad de ninguna encuesta, por supuesto con el máximo respeto al trabajo realizado”, afirmó Iglesias.