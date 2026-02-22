Democracia Ourensana empieza a perder apoyo tras tocar su techo y en la oposición solo sube el BNG

La encuesta en cifras 11% El trasvase en la izquierda: porcentaje de antiguos electores socialistas que prefieren a Luis Seara (BNG) de alcalde. 56% Más de la mitad de los ourensanos da por hecho que DO será el más votado, aunque solo el 28% quiere que Jácome sea alcalde. 20% Uno de cada cinco electores rechaza a toda la clase política actual y confiesa que no quiere a “ninguno” de los líderes propuestos. 4,5 La valoración más alta a un líder político de 1 a 10. Es para Luis Seara (BNG). Jácome (4,4), Natalia González (4,3) y Ana Méndez (4,2) le siguen. 72% El porcentaje de electores ourensanos que prefieren otro alcalde diferente a Jácome o, directamente, no les vale ninguno de los nombres propuestos.

El escenario político en la ciudad de Ourense entra en una fase de estabilización demoscópica que castiga las inercias del pasado, frena los fenómenos emergentes y reconfigura los equilibrios de poder. Según los últimos datos recogidos por la consultora GAD3 entre el 10 y el 12 de febrero, a poco más de un año para el inicio de la campaña electoral de las próximas elecciones municipales, el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, parece haber tocado techo.

La estimación de voto refleja un evidente síntoma de agotamiento para Democracia Ourensana, que pasaría del 33,7% de los sufragios obtenidos en los comicios de 2023 a una proyección del 32,5% en la actualidad. Este retroceso porcentual, aunque en apariencia ligero, tiene un peso determinante, situando a la formación en una horquilla de 9 a 10 concejales, frente a los 10 que ostenta en este momento. El impulso de la formación se desvanece, evidenciando que el efecto sorpresa ya no es suficiente tras años de gestión y de una polarización constante que empieza a fatigar a una parte considerable del electorado.

Encuesta electoral municipal de Ourense elaborada por GAD3. | GAD3

En paralelo a este estancamiento del partido de gobierno, el desgaste del bipartidismo tradicional se agudiza, mostrando a dos formaciones históricas incapaces de articular una alternativa que ilusione al electorado urbano. El PP sigue a la baja en la esfera local, cediendo terreno paulatinamente sin encontrar un revulsivo y todavía sin candidato. Los datos apuntan a una caída desde el 25% de los apoyos logrados en 2023 hasta un 24,2% de estimación de voto actual, que sería su segundo peor resultado histórico, tras el suelo del 22,6% obtenido por Jesús Vázquez en 2019. Esta merma de confianza ciudadana les permitiría retener a duras penas a sus 7 ediles actuales, demostrando una preocupante incapacidad para atraer a los votantes desencantados con el actual alcalde o para movilizar a su electorado.

En unas autonómicas, DO sufriría una caída, el PP consolidaría su fortaleza, el BNG sube y el PSdeG de Besteiro aumentaría su sangría

Aún más profunda, si cabe, es la herida abierta en las filas del PSOE, que sigue sin levantar cabeza y agrava su crisis de proyecto en la ciudad. Los socialistas sufrirían un duro varapalo electoral, cayendo desde el 19,3% de los sufragios obtenidos hace tres años hasta un 17,3% de los votos, el que sería el peor resultado de la democracia de la formación socialista, por debajo de su suelo del 18% del año 1979. Este descenso se traduciría de forma directa en la pérdida de un acta, pasando de 6 a 5 concejales en la Corporación municipal. La falta de un rumbo claro los aleja de la disputa real por el bastón de mando, lastrados por la crisis de liderazgo a nivel gallego y la erosión a nivel nacional de la marca PSOE.

Ante el frenazo del actual alcalde y el vacío de liderazgo dejado por populares y socialistas, el gran beneficiado en la reconfiguración del mapa municipal es el BNG, liderado por Luis Seara. La formación nacionalista capitaliza el descontento y se perfila como la fuerza política con más recorrido, cerca de coger el timón de la oposición. El BNG experimentaría un crecimiento de cuatro puntos, saltando del 15,7% de 2023 a un 19,7% de los sufragios. Este salto elevaría su representación de los 4 ediles actuales a una horquilla de entre 5 y 6, ese último en lucha con DO. Los datos certifican que los nacionalistas logran aglutinar el voto de cambio, presentándose como la alternativa y superarían ya en casi tres puntos al PSOE por el lado izquierdo y estarían a apenas cuatro puntos de arrebatar la segunda plaza al PP. Los nacionalistas igualarían el resultado obtenido en 2007, aún están lejos del techo de 2003, cuando llegaron a 7 ediles con el 25% de apoyos.

Comicios autonómicos

Esta tendencia en el panorama municipal encuentra reflejo con matices cuando se traslada la estimación de voto a unas hipotéticas elecciones autonómicas circunscritas al municipio de Ourense. Hay un claro voto dual. En este escenario, DO sufre un retroceso severo, cayendo desde el 17,9% de los votos logrados en los comicios gallegos de 2024 hasta una estimación actual del 13,6%. Por otro lado, el PP logra blindar su voto autonómico, experimentando una ligera subida que los eleva del 39,3% al 40,1%. Mientras, la sangría del PSdeG en la ciudad continuaría de forma inexorable también en estas urnas, cayendo del 12,1% al 10,4%, y nuevamente es el BNG quien capitaliza el mayor crecimiento, desde el 27,4% hasta un 29,6%.