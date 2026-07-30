❌ ✅ Encuesta | ¿Crees que hay suficientes actividades culturales en la ciudad de Ourense este verano?

Personas durante un concierto disfrutando de la música en directo en una imagen de archivo.

La ausencia de una programación cultural municipal durante julio y agosto reabre el debate sobre la oferta de ocio en la ciudad, mientras vecinos y hosteleros reclaman más actividades para dinamizar las calles durante el verano

El verano avanza y muchos ourensanos echan en falta una mayor oferta de actividades para disfrutar de la ciudad. Más allá de las fiestas de algunos barrios y de iniciativas puntuales, la programación cultural es limitada durante los meses de julio y agosto.

La ausencia de conciertos, espectáculos y eventos impulsados desde el Concello ha reabierto el debate sobre si una capital de provincia debería contar con una agenda estival más amplia, tanto para los vecinos como para quienes la visitan.

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