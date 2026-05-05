Enfermería defiende un modelo termal abierto y seguro en Ourense

La Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense agradecía la reciente decisión de la Diputación Provincial de solicitar a la Xunta de Galicia una revisión de la normativa vigente sobre el uso de aguas termales. El centro académico, asimismo, valoró positivamente que se haya alcanzado la unanimidad en el pleno, entendiendo que la Ley de Aprovechamiento Lúdico requiere ajustes tras siete años de aplicación.

Desde la escuela recuerdan que, aunque la ley nació para garantizar la seguridad y el orden, su implementación vino revestida de dificultades técnicas, que afectaron sobre todos a los espacios termales más vinculados a un uso tradicional de las aguas. Por ello, consideran que la revisión normativa es una oportunidad para “adaptar el marco legal a la realidad del territorio y facilitar el acceso a un recurso esencial para el bienestar de la población”, señalan los portavoces de la Escuela de Enfermería.

Para el centro, “Ourense no solo dispone de aguas termales: convive con ellas”, y este uso socialmente integrado constituye una seña de identidad para la ciudad que debe ser protegida. El carácter cercano y abierto de las fuentes y pozas es, según la entidad, un valor que conviene preservar frente a “modelos más restrictivos”.

Finalmente, la Escuela de Enfermería hace un llamamiento para que la nueva regulación logre ordenar los espacios termales sin perder su esencia, garantizando las condiciones de seguridad sanitaria y, al mismo tiempo, asegurando su uso público y comunitario.