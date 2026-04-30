La Diputación aprueba una segunda modificación de crédito, por encima de los 20 millones de euros

Se puede ver el pleno de la Diputación de Ourense del 30 de abrirl de 2026 completo, aquí:

La modificación general superior a 20 millones de euros se acabó aprobando con el voto del PP y el respaldo de Xose Carlos Valcárcel como independiente, absteniéndose el resto de fuerzas políticas. Desde el BNG pidieron durante el debate avanzar en un sistema de concurrencia competitiva, mientras que el PSOE reclamó sustituir el reparto por Concellos para instalar un sistema basado en el criterio poblacional, lo cual suscitó el primer choque entre la vicepresidenta provincial, Marta Novoa, y el portavoz socialista Alvaro Vila. "Adoita facer un xogo de trileiros", comentó Novoa en referencia al regidor de Taboadela, recordándole que "co criterio actual, Taboadela recibe 119 euros por habitante e San Cibrao 50. Con reparto por poboación, correspondería catro veces máis".

Pleno de la Diputación. | La Región

No acabaron ahí las críticas socialistas, quienes acusaron al gobierno provincial de "volver a vellos métodos" al destinar más del 60% de las ayudas a municipios gobernados por el PP, lo cual provocó la intervención de Luis Menor, quien señaló que "non reparto millóns según me levanto pola mañá. Os concellos que máis fondos recibiron foron Verín, Carballiño e O Barco, onde goberba o PSOE". Precisamente nuevas inversiones en O Carballiño y Rairiz de Veiga fueron incluidas en una enmienda respaldada antes de aprobar definitivamente los fondos, que se votaron por separado para mancomunidades y Concellos.

Por puntos

El tono subió cerrado el apartado económico, al abordarse la situación de los servicios de emergencias, donde el BNG exigió "unha coordinación que ten que levar a Xunta de Galicia", por boca de Bernardo Varela, mientras los socialistas recordaban que "non todos os territorios gozan da mesma protección". Tras negarse en un primer momento, el PSOE aceptó votar la moción por puntos, aprobándose todos menos el primero. "Para chegar a acordos, hai que dialogar", les reprochó Luis Menor antes de recordarles que "os traballadores dos GES (Grupo de Emergencias Supramunicipales) son empregados dos Concellos. En Pereiro, figuran na RPT, e acabamos de aplicarlles unha subida salarial".

Este debate coincidió con la protesta de los servicios de emergencia, cuyos representantes estuvieron presentes durante la moción, aunque sin llegar a tomar la palabra.

Protesta ante la Diputación. | Natalia Yañez.

Sí lo hizo el portavoz de la Asociación Silicose de Valdeorras para reclamar "a mediación da Deputación ante a área sanitaria para acadar unha reunión" que pudiera conducir a reforzar el servicio de neumología en la comarca. Una moción llevada por el PSOE que también se votó por puntos. Dos fueron aprobados por unanimidad, y el PP se opuso a otro.

El pleno se cerró tras aceptar Democracia Ourensana una enmienda de sustitución a la moción que traían sobre el aprovechamiento de las aguas termales, lo que se tradujo en una aprobación por unanimidad de que se revisara la ley de aprovechamiento lúdico, lo cual condujo al cierre de la sesión tras cinco horas de debates.