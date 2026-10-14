¿Sabe usted que engorda la lista de desertores del (des)gobierno de Ourense?

¿Sabe usted que no para el goteo de excercanos al (des)gobierno de la city que ven la luz? ¿Que el último en caer del caballo ha sido Paulo Emanuel Martins Mendes, agente de futbolistas al que Jácome contrató como asesor en la Dipu? ¿Que ahora se queda a gusto afeando la gestión (ufffff!!) de Jácome y su tropa, desde que dejó el cargo en verano? ¿Que la lista de desertores se cuenta ya por decenas?

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