Jácome convoca un pleno extraordinario para aprobar un nuevo Bono Comercio

El Concello de Ourense ha convocado un pleno extraordinario para este viernes, 16 de octubre, a las 10:30 horas, con el objetivo de aprobar una nueva edición del Bono Comercio, una iniciativa destinada a impulsar el consumo en los establecimientos de la ciudad. La propuesta necesitará el respaldo de la mayoría de la corporación municipal para salir adelante y la sesión podrá seguirse en directo por streaming.

Esta nueva convocatoria contempla una inversión de 10 millones de euros, que se financiaría mediante una modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería municipal. El programa pretende recuperar la fórmula aplicada en 2023, cuando los vecinos pudieron beneficiarse de bonos de 100 euros para realizar compras en establecimientos comerciales y hosteleros de Ourense. La intención municipal es poner en marcha la nueva campaña en la primavera de 2027.

Un segundo pleno para desbloquear la piscina de As Burgas

El gobierno municipal también ha anunciado su intención de convocar otro pleno durante la próxima semana para aprobar la ordenanza de termalismo que permita avanzar hacia la reapertura de la piscina de As Burgas.

Las instalaciones permanecen cerradas desde marzo de 2020. Aunque las obras de reforma finalizaron en junio de 2024, el recinto continúa sin recuperar su actividad. La propuesta municipal contemplaba una entrada general de 7 euros y bonos mensuales de 25 euros, unas tarifas que ya generaron discrepancias con la oposición.

En esa segunda sesión también deberá abordarse la aprobación del pago de la iluminación navideña. El contrato para el suministro, alquiler e instalación de los elementos decorativos fue adjudicado el pasado 28 de septiembre a Iluminaciones Ximénez por 618.631 euros, sin IVA.