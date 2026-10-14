Un ensayo contra los incendios en el teatro de Ourense

A las 12,48 horas del mediodía de este martes, el bullicio habitual del Casco Vello se vio perturbado por una aguda alarma que vaticinaba un incendio en el Teatro Principal de Ourense. Afortunadamente, no hubo fuego, pues se trataba de un simulacro.

El punto de reunión para el recuento fue la Praza do Ferro. | José Paz

El falso fuego comenzó en el tercer piso, por un pequeño fallo eléctrico, como dijo el ponente de Preventécnica: “Un incendio, si no se hace nada, puede escalar muy rápidamente”, explicaba antes del simulacro. Cabe destacar que cada trabajador se encontraba en su puesto de trabajo habitual para simular con mayor fidelidad la emergencia. Una vez iniciado el fuego, era momento de actuar, se llamó al 112 y se procedió a desalojar el edificio. Después de ser evacuados, los trabajadores se dirigieron al punto de reunión para su recuento, en este caso, la Praza do Ferro.

La jornada, impartida por el servicio de prevención de riesgos laborales de la Diputación, incluyó también un bloque sobre cómo ofrecer auxilio en caso de daño cervical, infarto o ahogamiento, poniendo especial atención en cómo evitar errores comunes como ofrecer un vaso de agua o algo de comer al afectado.