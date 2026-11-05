¿Sabe usted que en el entorno del edificio judicial de O Couto no se hace justicia en el reparto del aparcamiento?

¿Sabe usted que los vecinos de O Couto vuelven a estar que trinan con el reparto del espacio público en el entorno del edificio judicial? ¿Que se quejan de que han reservado otras 17 plazas de aparcamiento para el personal judicial, sumando ya alrededor de 60 plazas restadas al barrio? ¿Que la odisea diaria de encontrar un hueco para aparcar en el barrio está volviéndose imposible?