¿Sabe usted que la huelga general ya se nota en O Couto?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, la huelga general tendrá que venir con jabón y estropajos

Pintadas en O Couto por la huelga general del 11 de noviembre.
Pintadas en O Couto por la huelga general del 11 de noviembre.

¿Sabe usted que ya se han empezado a hacer los llamamientos a la huelga electoralista del 11 de noviembre? ¿Que en O Couto se ha decidido optar directamente por emporcallar las paredes? ¿Que la duda reside en si los autores volverán después provistos de jabón y estropajos? ¿Que va a ser que no hay muchas esperanzas, porque lo de contribuir a la limpieza como que no va con ellos?

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