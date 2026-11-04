¿Sabe usted que la huelga general ya se nota en O Couto?

¿Sabe usted que ya se han empezado a hacer los llamamientos a la huelga electoralista del 11 de noviembre? ¿Que en O Couto se ha decidido optar directamente por emporcallar las paredes? ¿Que la duda reside en si los autores volverán después provistos de jabón y estropajos? ¿Que va a ser que no hay muchas esperanzas, porque lo de contribuir a la limpieza como que no va con ellos?