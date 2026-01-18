Entran en una carnicería de Ourense y roban jamones ibéricos

La madrugada del jueves al viernes los ladrones entraron en una carnicería ubicada en la calle Pena Corneira de Ourense. Para acceder al establecimiento, que debido a la hora que era se encontraba cerrado, reventaron primero la persiana y posteriormente rompieron la luna de cristal.

Una vez en el interior del local, demostraron ser ladrones de buen paladar al apoderarse de varios jamones ibéricos. No se conformaron solo con eso, sino que los amigos de lo ajeno también se apoderaron de dinero en efectivo, llevándose una suma muy importante.

Los propietarios al conocer el robo pusieron los hechos en conocimiento de la Policía para que los agentes investiguen lo sucedido y puedan dar con los autores. Uno de ellos al entrar en el establecimiento se cortó, por lo que dejó muestras de sangre, lo que podría ser decisivo a la hora de identificar al ladrón.

El hecho es constitutivo de un robo con fuerza que implica penas de prisión para quienes lo cometan.