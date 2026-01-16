Detenido un ladrón "al descuido" que siempre huía en Ourense
HURTOS Y ESTAFAS
El modus operandi del detenido era siempre el mismo, aprovechar la distracción para realizar hurtos en cajas registradoras, bolsos, etc. y después salir huyendo a toda velocidad del establecimiento
El autor de varios hurtos y estafas durante los últimos tres meses en la ciudad fue detenido el pasado 13 de enero por la Policía Nacional.
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el detenido realizó varios hurtos y estafas en locales comerciales y de hostelería de Ourense. El modus operandi que utilizaba era siempre el mismo, esperaba a una distracción para cometer los delitos.
Una vez la víctima se distraía este aprovechaba para tomar dinero de las cajas registradoras de los locales o bien robar bolsos, cartera y otros objetos personales de sus víctimas, tras ello emprendía una huida a toda velocidad del lugar de los hechos.
Tras cometer los hurtos realizaba, de manera muy rápida, compras con las tarjetas robadas antes de que la víctima se diera cuenta y cancelara sus cuentas.
En los locales comerciales copiaba su modo de operación sustrayendo objetos de las vitrinas antes de salir corriendo a toda velocidad del local.
Prevención por parte de la Policía
Para evitar y minimizar este tipo de delitos,la Comisaría Provincial de Ourense, tiene establecido un plan específico de actuación mediante la presencia activa de la policía local. Tras la localización y detención de los autores de los delitos, estos pasan a disposición judicial.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
HURTOS Y ESTAFAS
Detenido un ladrón "al descuido" que siempre huía en Ourense
PLENO EXTRAORDINARIO
Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 16 de enero, en streaming
CONDENADO EN EL PENAL
Una camarera no se libró de su acosador ni cambiando de bar
Lo último
PRINCIPAL PROBLEMA NACIONAL
El año arranca con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según el CIS