Detenido un ladrón "al descuido" que siempre huía en Ourense

El autor de varios hurtos y estafas durante los últimos tres meses en la ciudad fue detenido el pasado 13 de enero por la Policía Nacional.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el detenido realizó varios hurtos y estafas en locales comerciales y de hostelería de Ourense. El modus operandi que utilizaba era siempre el mismo, esperaba a una distracción para cometer los delitos.

Una vez la víctima se distraía este aprovechaba para tomar dinero de las cajas registradoras de los locales o bien robar bolsos, cartera y otros objetos personales de sus víctimas, tras ello emprendía una huida a toda velocidad del lugar de los hechos.

Tras cometer los hurtos realizaba, de manera muy rápida, compras con las tarjetas robadas antes de que la víctima se diera cuenta y cancelara sus cuentas.

En los locales comerciales copiaba su modo de operación sustrayendo objetos de las vitrinas antes de salir corriendo a toda velocidad del local.

Prevención por parte de la Policía

Para evitar y minimizar este tipo de delitos,la Comisaría Provincial de Ourense, tiene establecido un plan específico de actuación mediante la presencia activa de la policía local. Tras la localización y detención de los autores de los delitos, estos pasan a disposición judicial.