¿Sabe usted que entrar con una cámara en la estación de Ourense parece más difícil que asaltar un banco?

¿Sabe usted que el acceso de la prensa a las instalaciones de la estación de tren es más difícil que entrar en la cámara acorazada del Banco de España? ¿Que los periodistas sólo llevamos bolígrafos, papel y cámaras de fotos? ¿Que el celo de Adif impidió ayer a los reporteros realizar su trabajo a pesar de ser convocados por un organismo oficial a una rueda de prensa? ¿Que Adif debería preocuparse más por las vías y por las instalaciones que en impedir el trabajo periodístico?

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