¿Sabe usted que entrar con una cámara en la estación de Ourense parece más difícil que asaltar un banco?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una rueda de prensa a la que los periodistas estaban invitados, pero donde conseguir entrar parecía requerir algo más que una acreditación y mucha paciencia.
¿Sabe usted que el acceso de la prensa a las instalaciones de la estación de tren es más difícil que entrar en la cámara acorazada del Banco de España? ¿Que los periodistas sólo llevamos bolígrafos, papel y cámaras de fotos? ¿Que el celo de Adif impidió ayer a los reporteros realizar su trabajo a pesar de ser convocados por un organismo oficial a una rueda de prensa? ¿Que Adif debería preocuparse más por las vías y por las instalaciones que en impedir el trabajo periodístico?
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