¿Sabe usted que la escasez de plazas de conciliación tiene muy enfadadas a las familias ourensanas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, las pocas plazas en los programas de conciliación estivales del Concello y el derivado cabreo de las familias ourensanas
¿Sabe usted que hay un cabreo morrocotudo en familias ourensanas por la escasez de plazas de los programas de conciliación del Concello para el verano? ¿Que en pleno proceso de matrícula, hay una lista de espera importante que tiene a muchos progenitores con la mosca detrá de la oreja estos días y con mucho nervisoismo para planificar el iniminente fin del curso escolar?
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