La escasez de vivienda en Ourense dispara las estafas: condenado el falso propietario de una casa

La falta de oferta de vivienda y la necesidad de los ciudadanos por encontrar un piso a un precio razonable están siendo aprovechadas por los estafadores, lo que ha provocado que este tipo de fraudes comiencen a llegar con mayor frecuencia a los juzgados. Los delincuentes utilizan habitualmente plataformas de anuncios en internet para captar con facilidad a víctimas urgidas por alquilar, ofreciéndoles inmuebles sobre los que no tienen ningún derecho.

Un claro ejemplo de esta creciente tendencia es el caso juzgado ayer, donde un acusado de estafar a una pareja mediante un falso alquiler ha aceptado una pena de seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2021. El acusado insertó un anuncio en el portal milanuncios para arrendar una vivienda ubicada en un primer piso de la Carretera de la Granxa nº 18, en Ourense. Haciéndose pasar por el legítimo dueño y presentándose bajo la identidad falsa de “Carlos Vizcaíno Ortiz”, contactó con una pareja, les enseñó el piso y cerró el trato.

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El engaño se consumó el día en que las partes firmaron el contrato de alquiler. A la jornada siguiente, las víctimas entregaron al acusado 480 euros -380 en concepto de fianza y 100 para un supuesto seguro de impago- y recibieron a cambio las llaves del inmueble.

La pareja se percató de la estafa cuando acudió al lugar y comprobó que las llaves facilitadas no abrían la puerta de la vivienda, la cual en realidad no pertenecía al acusado.