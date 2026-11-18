RECOÑECEMENTO Á SÚA TRAXECTORIA
A escritora ourensá Chus Pato recibe o IV Premio das Letras Galegas Vivas
RECOÑECEMENTO Á SÚA TRAXECTORIA
A escritora ourensá María Xesús Pato, Chus Pato, foi galardoada co IV Premio das Letras Galegas Vivas, concedido pola Biblioteca Sabela Labraña, integrada na Asemblea Cultural Galega de Barcelona (ACGB). O xurado decidiu por unanimidade outorgarlle este recoñecemento pola calidade da súa obra literaria e pola súa traxectoria de compromiso coa lingua e a cultura galegas.
O galardón, de carácter honorífico e sen dotación económica, pretende recoñecer cada ano a unha escritora ou escritor vivo en lingua galega. A iniciativa busca poñer en valor as traxectorias literarias e a implicación social e cultural dos autores sen agardar ao seu falecemento.
Nesta cuarta edición presentáronse 37 candidaturas, das que finalmente 26 cumpriron os requisitos establecidos pola organización. Tras analizar a traxectoria das persoas candidatas, o xurado decidiu por unanimidade que o premio correspondese a Chus Pato.
Entre os criterios valorados están tanto os méritos literarios como o compromiso cultural, social e político. A convocatoria presta ademais especial atención á presenza das mulleres nas letras e na cultura galegas.
O xurado estivo integrado polo crítico literario Xesús González, o locutor Suso Mon, a escritora Pura Salceda, a articulista Lluïsa Soaz e Sofía Tarela, con Amador Castro como representante da Biblioteca Sabela Labraña, con voz pero sen voto.
Chus Pato, licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu como docente de secundaria ata a súa xubilación en 2020. Ao longo da súa traxectoria combinou a creación literaria coa participación en diferentes iniciativas culturais e sociais.
Foi unha das fundadoras de ERGA, militou na Unión do Pobo Galego e encabezou en varias ocasións a candidatura pola provincia de Ourense da Fronte Popular Galega. Tamén forma parte de organizacións e entidades vinculadas á literatura e á cultura galegas.
En 2016 foi nomeada académica de número da Real Academia Galega. Ademais, desde 2015 forma parte do padroado da Fundación Euseino? e está vinculada tamén ás fundacións Rosalía de Castro e Uxío Novoneyra.
A súa voz foi incorporada en 2015 ás gravacións do Woodberry Poetry Room da Universidade de Harvard, que reúne testemuños de destacadas figuras das letras universais.
Desde o punto de vista literario, o xurado destacou a súa capacidade para renovar a linguaxe poética e para explorar as relacións entre linguaxe, historia, memoria e identidade. A súa obra aborda tamén diferentes dimensións da identidade individual, de xénero, nacional e histórica.
A Biblioteca Sabela Labraña organizará nos próximos meses diferentes actos arredor da figura e da obra de Chus Pato, entre eles a entrega do premio.
O recoñecemento consistirá nunha escultura do artista Anxo Baranga, inspirada no mundo dos libros e concibida como símbolo do coñecemento, a memoria e a resistencia cultural.
Co Premio das Letras Galegas Vivas, a entidade pretende tamén trasladar ás institucións galegas a proposta de crear un recoñecemento semellante que permita celebrar en vida as figuras da literatura galega, como complemento ao Día das Letras Galegas.
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RECOÑECEMENTO Á SÚA TRAXECTORIA
A escritora ourensá Chus Pato recibe o IV Premio das Letras Galegas Vivas
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