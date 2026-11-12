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Teófilo Edicións, segundo Premio Nacional al libro mejor editado por una obra sobre el Camino de Santiago

RECONOCIMIENTO EDITORIAL

El Ministerio de Cultura distingue ‘Miradas do Camiño’, de Manuel Quintana Martelo, una publicación que reúne acuarelas y vivencias del artista durante sus peregrinaciones a Compostela

La Región
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Publicado: 12 nov 2026 - 19:40 Actualizado: 12 nov 2026 - 19:40
El libro Miradas do Camiño, de Manuel Quintana Martelo, premiado por el Ministerio de Cultura por su calidad artística y editorial.
El libro Miradas do Camiño, de Manuel Quintana Martelo, premiado por el Ministerio de Cultura por su calidad artística y editorial. | TEÓFILO EDICIÓNS

La editorial Teófilo Edicións ha conseguido el segundo Premio Nacional al libro mejor editado por Miradas do Camiño, una publicación del artista Manuel Quintana Martelo que recoge sus experiencias y vivencias durante sus peregrinaciones a Santiago de Compostela.

El Ministerio de Cultura ha destacado la frescura de las acuarelas, el uso del color y la composición de la obra, que ofrece una mirada "luminosa y vital" del Camino de Santiago.

El libro Miradas do Camiño, de Manuel Quintana Martelo, premiado por el Ministerio de Cultura por su calidad artística y editorial.
El libro Miradas do Camiño, de Manuel Quintana Martelo, premiado por el Ministerio de Cultura por su calidad artística y editorial. | Teófilo Edicións

El libro recorre el Camino Francés, desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Compostela, a través de paisajes, escenas y emociones acumuladas durante las trece peregrinaciones realizadas por el artista desde 2010.

Otros reconocimientos gallegos

Los premios también han distinguido otras tres publicaciones gallegas: ABC Seoane, de Fabulatorio y la Fundación Luís Seoane, con el primer premio de Libros Infantiles y Juveniles; Eu non canto por cantar. Cancioneiro popular de Galicia, de Fabulatorio, con el segundo de Obras Generales y de Divulgación; y Sonetos del amor oscuro, de Alvarellos Editora, premiado en la categoría de Facsímiles.

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