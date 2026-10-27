La “incompatibilidad” deja sin equipo directivo a Enfermería

La directora y la secretaria de la Escuela de Enfermería dejaron su cargo administrativo al conseguir una plaza de profesorado a jornada completa, ya que desde el Sergas consideran que los puestos no son compatibles.

Según detalla la Administración, esta situación es consecuencia de la reciente convocatoria pública impulsada por el Patronato para reforzar la plantilla docente del centro. Al ganar estas plazas, las profesionales tuvieron que elegir y tomaron posesión de sus nuevos puestos como profesoras el pasado 7 de octubre. Desde el Sergas aseguran que, una vez formalizado este trámite, las vacantes en la dirección se cubrirán a la mayor brevedad posible.

Mientras se espera el relevo, diversas entidades han alertado sobre las consecuencias organizativas. El sindicato Satse advierte que la ausencia de dirección paraliza los procedimientos administrativos y puede interferir en los plazos académicos. En la misma línea, el Colegio Oficial de Enfermería de Ourense lamenta que esta resolución administrativa introduzca una inestabilidad innecesaria en pleno curso. La entidad advierte de que la situación afecta directamente a la elaboración de los planes de estudio y a la organización de las prácticas clínicas. Además, reivindica que compatibilizar la gestión con la docencia constituye un valor fundamental para garantizar una formación alineada con la realidad clínica y asistencial.