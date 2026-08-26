La escuela infantil de Taboadela cierra al tener una sola matrícula

La cruz de este nuevo curso académico recae sobre el municipio de Taboadela, que ve cómo su Escuela de Educación Infantil (EEI) desaparece definitivamente de la red pública, según confirma la orden de supresión publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El cierre de esta escuela era una crónica anunciada. El centro llevaba años en la cuerda floja y finalmente su viabilidad se ha vuelto insostenible tras registrar apenas un alumno en la fase de pre-matrícula de este año. El pasado ciclo académico, el centro logró salvarse “in extremis” al registrar exactamente cinco menores matriculados, el límite que exige la administración autonómica para mantener su actividad. Además de la crisis de natalidad del municipio, hay que tener en cuenta también la proximidad de otros dos centros de infantil como son el de Noalla y Santa Cruz, en el municipio de San Cibrao das Viñas, que captan alumnos.

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La escuela unitaria de Taboadela no será la única que eche el cierre en esta nueva reestructuración planteada por la Xunta de Galicia para adaptar el mapa escolar a la evolución demográfica de la comunidad. Otros tres centros de este tipo dejarán de funcionar. Se trata de la escuela de Educación Infantil de Olas, en Mesía (A Coruña) con 5 matrículas; la de Lantaño en Portas (Pontevedra) con 3 matrículas y el colegio de Pazos Comoxo en Boiro, con 2 matrículas.