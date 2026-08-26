La pérdida de alumnos afecta por primera vez al Bachillerato

El próximo 9 de septiembre 298.436 alumnos volverán a las aulas de Infantil a Bachillerato. Son 4.617 menos que el curso pasado y 22.500 menos de los que había hace una década. Así lo anunció el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una rueda de prensa donde avanzó las novedades del curso 2026-2027. Durante la comparecencia ante los medios, el titular del ramo ha apuntado que todavía falta cerrar el número de estudiantes de Formación Profesional (FP) y enseñanza para adultos.

Rodríguez destacó que la reducción de alumnado llega por primera vez a Bachillerato, que pierde 229 alumnos. En referencia a Infantil, el conselleiro ha expuesto que de las plazas que se ofertan en cuarto curso (alumnos de tres años) un tercio de ellas quedaron sin cubrir.

El titular de Educación justificó el descenso en prácticamente todas las etapas (excepto Educación Especial) con el contexto de caída de la natalidad en Galicia. “Venimos de una secuencia progresiva de incremento derivada de la incorporación de los niños del “babyboom” de finales de la primera década y ahora identificamos la primera reducción en Bachillerato y un cambio demográfico muy fuerte”, explicó el conselleiro, quien apuntó que se ve “en parte compensada” por el incremento de población extranjera, con hijos nacidos en el exterior.

Educación digital

Este curso, el gobierno gallego continuará impulsado la “convivencia en armonía, lógica y coherente” entre el mundo digital y analógico, aprovechando las potencialidades que ofrece la tecnología con “criterios pedagógicos”. Así, el conselleiro puso de ejemplos aspectos como el anteproyecto de la nueva Lei de educación dixital de Galicia, que está en trámite parlamentario y espera que “puedan aprobarla de forma unánime antes de final de año”. “Una normativa pionera e inédita a nivel estatal que marcará un antes y un después en la enseñanza”, subrayó, añadiendo que otras comunidades les pidieron el texto “para inspirarse”. Además, hizo referencia a la herramienta Edugalia, un proyecto “innovador” que posibilitará tener un gran big data del sistema educativo, para gestionar los millones de datos y poder prevenir aspectos como el abandono escolar.

Auxiliares de conversación

La Consellería de Educación está ultimando un programa propio de auxiliares de conversación de idiomas. El conselleiro, Román Rodríguez, avanzó que espera que esté en marcha a principios del segundo trimestre. Esta propuesta llega tras la multa de 3,5 millones a Galicia por no tener dados de alta en la Seguridad Social a los auxiliares de conversación que trabajan en la provincia de A Coruña y que el Ministerio de Educación considera participantes de un intercambio cultural, por el que reciben una ayuda.

“Es una situación absolutamente absurda y, hay que ser muy claro, deriva de una absoluta descoordinación entre dos ministerios de dos partidos políticos del mismo gobierno, uno del Partido Socialista y otro de Sumar”, criticó el consellerio de Educación, quien reitera su intención de recurrir esta “injusta e ilógica sanción por todas las vías”, y, en caso de tener que pagarla, aseguró que exigirán una compensación al Ministerio de Educación.