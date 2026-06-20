Esgos pide a sus vecinos un uso responsable del agua

Ante la llegada de las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones (más allá de tormentas en ciertos puntos), los municipios de la provincia empiezan ya su campaña para acotar el aprovechamiento del agua, de cara a reducir problemas de desabastecimiento hacia finales del verano, al aguardar un período estival muy seco. El año pasado entre junio y septiembre se registraron solo 12 mm de lluvia en más de 90 días.

El Concello de Esgos ha sido de los primeros en anunciar este paso al limitar el uso del agua de la red municipal exclusivamente al consumo domiciliario. A través de una publicación en sus redes sociales, el municipio comunicó la prohibición de utilizar el agua de la traída para regar huertas, piscinas o zonas verdes; para llenar piscinas; para limpiar y lavar patios, coches, tajados o fachadas, además de cualquier otro uso no esencial.

El concello argumenta que utilizan esta estrategia al ser el agua un “recurso esencial e limitado” y piden colaboración y responsabilidad vecinal para evitar problemas de abastecimiento.

El alcalde de Esgos, José Antonio Blanco transladó un mensaje de tranquilidad, asegurando que por el momento no existe ninguna alerta, sino que es un procedimiento de prevención. “Non hai restricións, isto vai de que a xente controle e non se derroche”, indicó. Así a todo, matizó que “non temos falta de auga por agora”.

El verano es un período complicado en este sentido para este tipo de municipios no solo por la sequía y el calor, sino que también porque de forma estacional crece la cantidad de usuarios de la red hídrica, al haber más gente en las aldeas. Blanco, reconoció, en este sentido, que en años anteriores “cando se celebran as festas do pueblo, que hai moita xente, tivemos algún momento crítico”.

Por otro lado, el regidor confirmó que la piscina municipal no sufrirá limitaciones, señalando que abrirá sin alteraciones a partir del próximo miércoles, día 24, tan pronto como se formalice la contratación de los socorristas.